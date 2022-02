Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat geplündert

Rentwertshausen (ots)

Unbekannte Täter griffen einen in der Hauptstraße in Rentwertshausen aufgestellten Zigarettenautomaten an. Dies bemerkte ein Mitarbeiter der Aufstellerfirma Dienstagmittag beim Befüllen des Automaten. Mit dem darin befindlichen Bargeld und den Zigaretten machten sich die Diebe zuvor unbemerkt aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

