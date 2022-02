Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versammlungsgeschehen mit Corona-Bezug

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Insgesamt neun nicht angemeldete Versammlungen, die sich gegen die aktuelle Corona-Politik richten, fanden am Montagabend im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Suhl statt. In Meiningen kamen 530, in Bad Salzungen und Hildburghausen 330 und in Suhl 250 Menschen zusammen, um anschließend gemeinsam durch die Städte zu ziehen. Die Teilnehmer nutzten teilweise Plakate, Kerzen, Trillerpfeifen und riefen Parolen um auf sich aufmerksam zu machen. Die Polizei prüft derzeit etwaige Ordnungswidrigkeiten. Auch in Steinbach-Hallenberg (35), Zella-Mehlis (90), Schmalkalden (150), Kaltennordheim (35) und Brotterode (60) trafen sich Personen zu nicht angemeldeten Versammlungen und verkündeten im Rahmen der durchgeführten Aufzüge ihren Unmut. Sowohl in Meiningen (15 Teilnehmer) als auch in Hildburghausen (60 Teilnehmer) fanden zwei Gegenproteste statt, die vorab ordnungsgemäß bei den zuständigen Behörden angemeldet wurden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell