Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Baustelle

Schmalkalden (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr, bis Montag, 06:45 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Baustellen-Gebäude in der Weidebrunner Gasse in Schmalkalden. Die Langfinger entwendeten anschließend drei Baumaschinen im Wert von ca. 600 Euro aus einem Lagerraum und flüchteten unbemerkt. Sie verursachten zudem einen Sachschaden von ca. 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Meininger Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell