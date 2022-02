Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrskontrollen vor Kindergarten und Schule

Bad Salzungen (ots)

Die Polizei führte Montagmorgen Verkehrskontrollen in der Straße der Einheit in Bad Salzungen durch. Schwerpunkt war hierbei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Einem von 21 Fahrzeugführern wurde ein Verwarngeld ausgesprochen. Zudem fertigten die kontrollierenden Beamten einen Mängelschein. Kinder müssen bis zu einer Größe von 1,50 Meter oder bis zu einem Alter von zwölf Jahren in einem Kindersitz mitfahren. Wer ein Kind nicht vorschriftsmäßig sichert, muss mit einem Bußgeld von 30 Euro rechnen; wer es gar nicht sichert, mit 60 Euro und einem Punkt.

