Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Merkers (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge informierte Montagnachmittag die Polizei über ein umgefahrenes Andreaskreuz in der Salzunger Straße in Merkers. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur angezeigten Unfallflucht geben können und nimmt Informationen unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegen.

