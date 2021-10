Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Nenndorf (ots)

Ein 57jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag, 28.10.21, gegen 15 Uhr, auf der Eckeler Straße in Nenndorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Radfahrer befuhr zunächst die Bremer Straße. Am dortigen Kreisel fuhr er dann rechts an einem in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeug vorbei, bog dann zunächst in die Eckeler Straße ab und querte dann unvermittelt die Eckeler Straße ohne auf das hinter ihm fahrende Fahrzeug zu achten. Der 47jährige Fahrzeugführer konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht verhindern. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. An dem Fahrrad und dem Auto entstand Sachschaden.

