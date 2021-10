Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Aufsitzrasenmäher aus Reithalle entwendet ++ Thieshope - Farbschmierer auf frischer Tat angetroffen

Roydorf (ots)

Aufsitzrasenmäher aus Reithalle entwendet

In der Zeit von Montag, 25.10., 19 Uhr, bis Dienstag, 26.10., 05:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Aufsitzrasenmäher aus einer Reithalle in Roydorf, In`Dörp, entwendet. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt durch ein Scheunentor. Der gelb/ grüne Aufsitzrasenmäher der Marke John Deere war in der Scheune abgestellt. Außerdem entwendeten der oder die Täter aus einem ebenfalls dort abgestellten Transporter diverses Werkzeug. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport des Diebesgutes ein größeres Fahrzeug bzw. ein Fahrzeug mit Anhänger genutzt worden ist. Hinweise bitte an die Polizei Winsen unter 04171/796-0.

Thieshope - Farbschmierer auf frischer Tat angetroffen

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Dienstag, 27.10., gegen 14:30 Uhr, eine verdächtige Person an einer Lärmschutzwand an der A7 Höhe der Ausfahrt Thieshope. Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es, vor Ort einen 24jährigen aus Brackel anzutreffen, der eine Vielzahl von verschiedenen Spraydosen mit sich führte. Nach erfolgter Personalienfeststellung und Sicherstellung der Spraydosen wurde der Mann nach seiner Vernehmung entlassen. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

