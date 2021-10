Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 5 Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A39

Winsen (ots)

Am Montag, 25.10.2021, gegen 12:10 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der A 39 in Höhe Winsen- Ost insgesamt 5 Personen, darunter 2 Kinder im Alter von 1 und 5 Jahren, leicht verletzt. Eine 42jährige aus Hamburg wollte mit ihrem VW kurz nach der Auffahrt Winsen- Ost in Richtung Hamburg vom Hauptfahrstreifen auf den Überholstreifen wechseln. Dabei übersah sei das Auto eines 43jährigen aus Seevetal. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Kinder, die sich im Auto des Seevetalers befanden, dessen Beifahrerin, sowie die Fahrerin des VW, leicht verletzt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Autos entstand leichter Sachschaden. Zur ärztlichen Versorgung waren zwei Rettungswagen vor Ort.

