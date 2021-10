Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wohnungsinhaber überrascht Einbrecher

Hittfeld (ots)

Am Sonntag, 24.10.2021, gegen 15:40 Uhr, musste der Inhaber einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Veilchenweg in Hittfeld nach einem Spaziergang feststellen, dass die Tür seiner Wohnung aufgebrochen war. Als der Wohnungsinhaber dann die Wohnung betreten hatte zwängte sich der Einbrecher, der sich noch in der Wohnung befand, an dem Wohnungsinhaber vorbei. Der Einbrecher, ca. 40-50 Jahre alt, südländisches Aussehen, breite Statur, schwarze Haare, dunkel gekleidet, flüchtete dann mit einem grauen VW Kastenwagen mit HH- Zulassungskennzeichen. Der Einbrecher hatte sämtliche Räume in der Wohnung durchsucht. Ob etwas entwendet worden ist kann noch nicht gesagt werden. Hinweise zum Täter oder Fahrzeug nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/ 6200 entgegen

