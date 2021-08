Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt Drogendealer fest - Velbert - 2108018

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (03. August 2021) nahmen Beamte der Polizeiwache Velbert im Rahmen einer Personenkontrolle in einem Park an der Goethestraße in Velbert einen 36-jährigen Velberter wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis fest. Die Beamten stellten insgesamt circa 100g Cannabis und mehrere hundert Euro Bargeld sicher. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Das war geschehen:

Gegen 20:55 Uhr erhielten Einsatzkräfte der Polizei Velbert den Auftrag, wegen eines Diebstahlsdeliktes an der Goethestraße zu ermitteln. Im Rahmen des Einsatzes trafen die Beamten zufällig auf zwei Personen, welche sich in einem Park an der Goethestraße aufhielten und kontrollierten diese. Während der Personalienfeststellung bemerkten die Polizisten einen Cannabisgeruch bei dem 36-jährigen Velberter und hatten die Absicht, ihn nach Beweismitteln zu durchsuchen.

Der Velberter versuchte, sich der Durchsuchung zu widersetzen und floh zunächst fußläufig. Die Beamten hinderten den Mann an der Flucht und fanden in seiner Jackentasche zwei Druckleistentüten mit Cannabis. Im Rahmen einer im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten weitere Betäubungsmittel, Konsumutensilien und mehrere hundert Euro Bargeld sicher. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ein.

Der polizeilich bisher nicht in Erscheinung getretene Velberter wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Velbert gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, ob der 36-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden kann.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell