POL-WL: Auffahrunfall fordert 3 Verletzte

Holm Seppensen (ots)

Am 27.10.2021, gegen 08:00 Uhr, hielt ein Linienbus an der Haltestelle Machangelweg in der Buchholzer Landstraße in Holm Seppensen. Ein 70jähriger aus Handeloh, der mit seinem Auto als drittes Fahrzeug hinter dem Bus stand versuchte dann, die wartenden Fahrzeuge zu überholen. Dabei übersah er jedoch eine bereits ausscherende 34jährige Fahrerin eines VW. Der 70jährige schob dann das Auto der 34jährigen gegen den noch stehenden Bus. In dem Auto der 34jährigen wurden durch den Zusammenstoß 2 Kinder (3 und 5 Jahre) sowie die Fahrerin selbst, leicht verletzt. Sie wurden einem Krankenhaus zugeführt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Auf der Buchholzer Landstraße kam es für die Dauer der Unfallaufnahme zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell