Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Brennende Wohnwagen

Stolberg (ots)

Zwei in voller Ausdehnung brennende Wohnwagen beschäftigten die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag. Die Leitstelle Aachen alarmierte den Löschzug der Feuerwache und die Löschgruppen Atsch, Büsbach und Münsterbusch um 23.16 Uhr zu einem Parkplatz an der Finkensiefstraße.

Bereits beim Eintreffen standen beide Wohnwagen im Vollbrand. Die Flammen wurden mit einem Strahlrohr gelöscht. Der Einsatz war nach einer knappen Stunde beendet.

