Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen +++Einbrecher in Buseck unterwegs+++ Unfallfluchten auf Discounterparkplätzen+++ Leichtverletzt nach Unfall

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 06.05.2021:

Gießen: Drogentest positiv

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag reagierte der Drogentest bei einem 19-jährigen Autofahrer positiv auf THC und Kokain. Eine Streife erwischte den Heranwachsenden bei einer Verkehrskontrolle gegen 15.15 Uhr auf der Nordanlage. Es folgte eine Blutentnahme, dessen Ergebnis in einigen Tagen Aufschluss über den Drogenkonsum geben.

Gießen: Per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Die Polizei nahm Mittwochabend einen per Haftbefehl gesuchten 56-jährigen Mann festgenommen. Eine Polizeistreife kontrollierte ihn gegen 23.00 Uhr in der Frankfurter Straße. Gegen den wohnsitzlosen Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München sowie fünf Aufenthaltsermittlungen unterschiedlicher Staatsanwaltschaften vor. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Buseck: Einbrecher im Beuerner Weg

Mehrere Hundert Euro haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 07.00 Uhr, aus einem Firmengebäude im Beuerner Weg in Großen-Buseck mitgehen lassen. Die Unbekannten hatten eine Tür der Kfz.-Werkstatt aufgebrochen und in Räumen dann mehrere Behältnisse gewaltsam geöffnet. Dabei fanden sie Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Einbruch in Praxis

In eine Praxis in Beuern sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag eingestiegen. Die Täter hatten in Beuern ein Fenster aufgebrochen und dann mehrere Zimmer durchsucht. Dabei fanden die Diebe eine gelbe Geldkassette und ein silberfarbenes Sparschwein. Sie verschwanden dann mit den beiden Gegenständen, in denen sich keine 100 Euro befanden, in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle und Fluchten:

Heuchelheim: Unfallfluchten auf Discounterparkplätzen

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Auf der langen Furt" kam es in den vergangenen Tagen zu zwei Unfallfluchten. Am Dienstag zwischen 16.30 und 17.00 Uhr stieß ein Unbekannter offenbar mit seiner Fahrzeugtür gegen einen geparkten schwarzen Opel Astra. Die Polizei sucht in diesem Fall nach einem schwarzen SUV mit Gießener Kennzeichen. Einen Tag später, gegen 15.20 Uhr, touchierte der Fahrer eines Audis einen geparkten silberfarbenen Golf. Die Ermittlungen führten zu einem 61-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen. Wer hat die Unfallfluchten beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Leichtverletzt nach Unfall

Ein Leichtverletzter und 16.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles von Mittwochabend in der Straße "Am Wingert. Gegen 22.30 Uhr fuhr eine 62-jährige Frau mit ihrem Corsa von einem Grundstück in den fließenden Verkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 48-jährigen Mannes aus dem Rhein-Neckar-Kreis, der von den Bahngleisen kam. Ein 20-jähriger Insasse aus dem BMW verletzte sich bei dem Unfall leicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

