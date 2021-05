Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210521 - 0610 Frankfurt-Heddernheim: 30-Jähriger flüchtet und wird festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 30 Jahre alter Radfahrer ist in der vergangenen Nacht vor der Polizei geflüchtet. Streifenbeamte des 14. Polizeireviers nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann wenig später festnehmen. Das Fahrrad stellten die Beamten sicher. Es besteht der Verdacht des Diebstahls. Gegen 01:30 Uhr befuhren zwei Polizeistreifen die Heddernheimer Landstraße, als im Bereich der Maybachbrücke ein Fahrradfahrer auffiel, welcher beim Erblicken der Polizeifahrzeuge plötzlich die Richtung änderte und zunächst zwischen den Häuserreihen verschwand. Ein Beamter, der zu Fuß die Verfolgung aufnahm, konnte noch sehen, wie der Radfahrer versuchte, sich in Richtung Alt-Heddernheim abzusetzen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gelang es den Streifen, den Flüchtigen zu stoppen und festzunehmen. Bei der Kontrolle des 30-Jährigen fanden die Beamten rund ein Gramm Amphetamin auf, das sie sicherstellten. Zu dem von ihm genutzten Fahrrad konnte der Mann hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse keine Angaben machen. In der Folge stellten die Beamten das hochwertige Mountainbike der Marke "Slayer" sicher, sowie ein Kernbohrgerät und einen Akkuschrauber mit abgeschliffenen Individualnummern, welche bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung aufgefunden werden konnten. Es besteht der Verdacht, dass Geräte und Rad rechtswidrig erlangt wurden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den wegen Eigentumsdelikten einschlägig bekannten 30-Jährigen wieder an seiner Wohnanschrift.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell