Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall - Pkw alleinbeteiligt

Glasbach/Bad Liebenstein (ots)

Auf der Strecke von Glasbach nach Bad Liebenstein verlor Montagvormittag ein 18-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen. In einer Rechtskurve kam der junge Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß seitlich gegen die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Hyundai und an der Leitplanke entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell