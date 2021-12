Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Parkendes Auto gerammt - Fahrerin leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Gestern (15.12.) ereignete sich auf der Herforder Straße um 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 84-jährige Herforderin fuhr mit ihrem VW in Richtung Herford. Kurz vor der Einmündung der Straße Im Hagedorn kam fuhr die Herforderin ungebremst in einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Dieser gehört einem 65-jährigen Mann aus Bielefeld. Durch den Aufprall verletzte sich die Herforderin leicht und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die beiden Autos, an denen insgesamt ein Sachschaden von rund 17.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit.

