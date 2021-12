Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rabiater Dieb - Supermarkt-Mitarbeiter verletzt

Löhne (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Supermarktes an der Albert-Schweitzer-Straße beobachtete gestern (13.12.), gegen 10.45 Uhr einen Mann, der diverse Alkoholika in seinen Rucksack steckte. Danach begab sich der Mann, bei dem es sich um einen 38-jährigen Löhner handeln soll, Richtung Notausgang. Ein weiterer Mitarbeiter ging daraufhin auf den Mann zu, um ihn zu stellen. Um den Löhner an einer Flucht durch die von ihm geöffnete Notausgangstür zu hindern, hielt der 42-jährige Mitarbeiter den Mann fest. Dieser riss sich daraufhin los und schlug mit seinem Ellenbogen auf den Mitarbeiter ein, wodurch dieser verletzt wurde. Der 38-Jährige flüchtete mit seiner Beute im Wert von rund 450 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend die Fahndung nach dem Mann ein. Zu dem dringend Tatverdächtigen erfolgte eine weitere Pressemeldung der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5098766 Er wurde später am Bahnhof in Bielefeld im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen.

