Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Ferienhaus

Haren (ots)

Vom 14. Februar bis zum 19. Februar brachen unbekannte Täter in ein Ferienhaus im Wieselweg ein. Sie verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem zu der Zeit nicht bewohntem Haus und entwendeten zwei Fernseher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932 7210-0 zu melden.

