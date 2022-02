Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Mietwohnung

Lingen (ots)

Samstag zwischen 1 Uhr und 9 Uhr kam es in der Thuiner Straße zu einem versuchten Einbruch in eine Mietwohnung. Die bislang unbekannten Täter versuchten zunächst, sich über die Wohnungstür gewaltsam Zugang zu verschaffen. Als dieses misslang, schlugen sie ein Fenster ein und gelangten vermutlich in das Gebäude. Entwendet wurden offenbar nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

