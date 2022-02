Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag, 20:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Sportlerheims im Windeweg in Suhl einzubrechen. Der Versuch misslang. Jedoch entstand an zwei Türen ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum am Tatort beobachtet haben, melden sich bitte bei der Suhler Polizei unter der Nummer 03681 369-0.

