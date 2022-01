Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg zum Jahreswechsel 2021/2022

Landkreis Harburg (ots)

Ruhige Silvesternacht

Die Dienststellen der Polizeiinspektion Harburg haben eine vergleichsweise ruhige Silvesternacht erlebt. Polizei und Feuerwehr mussten zu verschiedenen "Kleinbränden" ausrücken, die offensichtlich durch Feuerwerkskörper verursacht worden sind. Betroffen waren überwiegend Müllbehälter, Hecken und Bäume. Insgesamt lässt sich von polizeilicher Seite feststellen, dass sich die Einwohner des Landkreises Harburg an die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus gehalten haben. Es wurden weder größere Partys, noch größere Zusammenkünfte in den Städten/Orten festgestellt. Vermutlich auch durch das erneute Verbot des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen, ist es zu spürbar weniger bzw. keinen Verletzungen in der Silvesternacht gekommen, die polizeilich bekannt geworden sind. Am Silvestertag und am darauffolgenden Neujahrstag ist es zu insgesamt 13 Trunkenheitsfahrten gekommen. Die Fahrzeugführer/-innen standen bei den Kontrollen unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss (Höchstwert Alkohol: 3,20 Promille) und waren zudem in mehreren Fällen auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei einem 38-jährigen Beschuldigten wurde bei der Blutentnahme im Krankenhaus ein gefälschter Impfausweis sichergestellt und ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. In Neu Wulmstorf verursachte ein alkoholisierter Fahrzeugführer in der Wulmstorfer Straße/Hauptstraße einen Auffahrunfall. Es blieb zum Glück nur bei einem Blechschaden.

Seevetal/Fleestedt - Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro MdB Svenja Stadler

In der Nacht vom 30.12.21 auf den 31.12.2021, in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 09:30 Uhr, wurde ein Bürofenster des SPD-Wahlkreisbüros der MdB Svenja Stadler im Fleestedter Ring durch unbekannte Täter mit einem Feldstein eingeworfen. Die Ermittlungen wurden durch das 4. Fachkommissariat (Staatsschutz) der PI Harburg übernommen.

Winsen/Scharmbeck - Einbruch in Bäckereifiliale

Am Silvesterabend, um 21:21 Uhr, wurde in der Hauptfiliale einer Bäckerei in Winsen/Luhe, Ortsteil Scharmbeck, Alarm ausgelöst. Schnell konnten über Kameras zwei Personen in der Filiale, über den Fußboden krabbelnd, beobachtet werden. Als die ersten Polizeikräfte eintrafen, konnte noch eine über das angrenzende Feld fliehende Person erkannt werden. Da die zweite Person nicht gesehen wurde, wurde die Bäckerei abgesucht. An der Außenwand lehnte eine Leiter, woraufhin auch die Drehleiter und eine Drohne der Feuerwehr Winsen zum Einsatz kam, um das Dach nach Spuren abzusuchen. Die Täter, die sich letztlich über ein Fenster Zutritt in die Bäckerei verschafft hatten, konnten auch nach intensiver Suche nicht mehr gestellt werden. Diebesgut wurde vermutlich nicht erlangt.

BAB39/Bardowick - Schwerer Verkehrsunfall

Am gestrigen Samstag kam es am Mittag auf der A 39 in Fahrtrichtung Lüneburg kurz vor der AS Lüneburg-Nord zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann aus Lüneburg verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Sein Fahrzeug wurde dabei schwer beschädigt. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen werden. Sein Zustand ist kritisch. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Die BAB musste für die Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

Buchholz/Dibbersen - Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen

Am 30.12.2021, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Daimler die B75. Im Fahrzeug befanden sich vier weitere Personen (4x weiblich 17 und 18 Jahre alt). In Höhe des Kreisels (AS Dibbersen zur BAB1, Fahrtrichtung Hamburg) kam der Pkw vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Erdwall, überschlug sich und kam letztlich auf den Reifen zum Stehen. Alle fünf Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

Königsmoor - Brand eines Schuppens

Am frühen Silverstermorgen, gegen 05:00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Schuppen in der Straße Wümmepark in Brand. Der Brand griff auf eine benachbarte Hecke und einen Baum über. Dadurch wurde im Anschluss auch ein weiterer Schuppen auf dem Nachbargrundstück leicht beschädigt. Die Feuerwehren aus Tostedt, Otter und Wistedt konnten das Feuer letztlich löschen. Die Polizei hat den Brandort für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Seevetal/Hittfeld - Einbruch in Modegeschäft

In der Nacht zum 31.12.2021, gegen 01:15 Uhr, hebeln unbekannte Täter eine Seitentür zum Verkaufsraum eines Modegeschäftes in der Straße An der Reitbahn auf und gelangen so in das Objekt. Hierbei lösen sie offensichtlich die Alarmanlage aus und können lediglich einen geringen Bargeldbetrag (Münzgeld) aus der Kasse entnehmen. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verläuft negativ.

Neu Wulmstorf - Brand eines Sofas

Am Silvesterabend, um 21:25 Uhr, geriet in einer Wohnung in der Hauptstraße vermutlich aufgrund eines technischen Defekts einer Lampe ein Sofa in Brand. Durch die nach Hause kommenden Bewohner wurde zuvor beim Öffnen der Tür festgestellt, dass die Wohnung völlig verraucht war. Durch die Feuerwehren neu Wulmstorf und Rübke wurde die Wohnung entlüftet. Ein Löschmitteleinsatz war nicht erforderlich, da es auch keine offenen Flammen gab. Bei den anschließenden Ermittlungen vor Ort, wurde festgestellt, dass ein Sofa völlig "verschmort" war und für eine Verrußung der kompletten Wohnung gesorgt hatte. Im Bereich des Sofas wurde darüber hinaus ein völlig verschmortes Elektrogerät (LED-Lampe) festgestellt. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner sind zunächst bei Bekannten "untergekommen".

Neu Wulmstorf - Wohnungseinbruchdiebstahl in Reihenendhaus

In der Zeit vom 31.12.2021, 16:00 Uhr und 01.01.2022, 13:00 Uhr, wird durch unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Reihenendhauses in der Hindenburger Straße aufgehebelt. Anschließend werden diverse Räunmlichkeit durchsucht und das Objekt durch eine Terrassentür wieder verlassen. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht noch nicht fest.

Seevetal/Horst - Pkw-Aufbruch

Am Silvestermorgen, zwischen 09:20 Uhr und 10:10 Uhr, wird durch einen unbekannten Täter die Beifahrerscheibe eines an der Horster Wassermühle geparkten Pkw Ford eingeschlagen. Aus dem Ablagefach der Fahrertür wird ein Portemonnaie inlusive Bargeld entwendet.

