Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Altpapiercontainer in Brand gesetzt ++ Neu Wulmstorf - Auf Kipp stehendes Fenster aufgehebelt

Winsen (ots)

Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Am Dienstag, 28.12.2021, gegen 16.40 Uhr, hat eine Unbekannte Person auf einem Hinterhof an der Niedersachsenstraße einen Altpapierontainer in Brand gesetzt. Anwohner hatten unmittelbar zuvor einen lauten Knall gehört und gesehen, wie eine dunkel gekleidete Person davonlief. Durch das Feuer wurden insgesamt fünf Müllcontainer beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich ab. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Die Polizei Winsen hat ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04171 7960.

Neu Wulmstorf - Auf Kipp stehendes Fenster aufgehebelt

Am Querweg kann es am Dienstag, 28.12.2021, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hatten ein auf Kipp stehendes Fenster aufgehebelt, um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Dabei erbeuteten sie Bargeld.

Die Tatzeit liegt zwischen 13 und 19.30 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell