Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen gestohlen

Jüchsen (ots)

Ein 20-Jähriger staunte Dienstagmittag nicht schlecht, als er feststellte, dass beide Kennzeichentafeln seines Mercedes entwendet wurden. Zuvor parkte der Geschädigte seinen Wagen am Montag gegen 23:15 Uhr "Am Honigberg" in Jüchsen ab, bemerkte am Folgetag den Diebstahl und erstattete anschließend Anzeige gegen Unbekannt. Hinweise zum angezeigten Diebstahl richten sie bitte telefonisch an die Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0.

