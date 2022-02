Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Verstöße festgestellt

Hildburghausen (ots)

Bei einer am Dienstagabend durchgeführten Verkehrskontrolle in Hildburghausen wurde ein 22-jähriger Opel-Fahrer näher unter die Lupe genommen. Der junge Fahrer gab gegenüber den Beamten an keinen Führerschein zu besitzen. Zudem stellten diese fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht an den kontrollierten Wagen gehörten. Es stellte sich heraus, dass der Opel bereits Ende letzten Jahres außer Betrieb gesetzt wurde. Die Beamten stellten die Fahrzeugscheine, die Kennzeichen und den Autoschlüssel sicher und fertigten anschließend mehrere Anzeigen gegen den Fahrer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell