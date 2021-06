Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Freitag gegen 18:30 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem PKW Mercedes auf der Aalener Straße in Richtung Aalen. Vor ihm fuhr eine 36-Jährige mit ihrem PKW Mercedes Kombi und hielt an, da sie nach links abbiegen wollte. Der 47-Jährige erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den PKW der 36-Jährigen auf. Ihre 67-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

