Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim - Vorfahrtsmissachtung

Am Freitag gegen 19:45 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem PKW Mercedes in der Brunnenstraße in Richtung Alter Postweg. An der Kreuzung zur Dieselstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW Skoda, der von einer 67-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Unfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro entstand.

