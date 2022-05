Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sachbeschädigungen an Fahrkartenautomaten im Murgtal

Bundespolizei sucht Zeugen

Gernsbach/Au im Murgtal (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht an den Haltepunkten Au und Gernsbach-Mitte die Fahrkartenautomaten der DB beschädigt. Während in Au das Display beschädigt wurde, wurde der Automat in Gernsbach, durch Zerstörung des Displays und des Kartenlesers, so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass er nicht mehr betriebsbereit ist. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Sachbeschädigungen machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell