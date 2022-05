Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Körperverletzung in Stadtbahn der Linie S 7/Bundespolizei sucht Zeugen

Rastatt (ots)

Gestern Morgen soll es im Bahnhof Rastatt, in einer Stadtbahn der Linie S 7, zu einer Körperverletzung gekommen sein.

Gegen 10:00 Uhr soll eine verbale Streitigkeit zwischen einem bislang Unbekannten und einem 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen eskaliert sein. Demnach soll der Unbekannte dem 43-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser eine blutige Nase davontrug. Anschließend soll der Unbekannte die am Bahnhof Rastatt stehende Stadtbahn verlassen haben und in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Zur Aufklärung des Sachverhalts wurden Videoaufzeichnungen im Zug gesichert, die nun ausgewertet werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Auseinandersetzung in der Stadtbahn der Linie S 7 am 16. Mai im Bahnhof Rastatt machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

