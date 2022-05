Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sachbeschädigung am Bahnhof Sinzheim

Bundespolizei sucht Zeugen

Sinzheim (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Scheibe eines Infokastens am Bahnhof Sinzheim eingeschlagen. Der Schaden wurde am Sonntag von einem Reisenden festgestellt, der sich an die Bundespolizei gewendet hat. Von der Bundespolizei wurden sofort Ermittlungen eingeleitet. Die Scheibe ist komplett gesplittert und muss von der deutschen Bahn ausgetauscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zu möglichen Tätern liegen noch nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung am Bahnhof Sinzheim machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

