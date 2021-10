Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tageswohnungseinbruch in Schrievers

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 19.10.2021, sind bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 7:45 Uhr und 20:45 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Preyerstraße eingebrochen.

Vermutlich näherten sie sich dem Haus von der rückwärtigen Seite, hebelten dort eine Tür auf und durchsuchten anschließend die Räume samt Mobiliar. Ob sie die spätere Flucht mitsamt Beute antraten, ist bislang noch nicht abschließend geklärt.

Verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

