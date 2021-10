Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bewohnerin verfolgt Einbrecher

Mönchengladbach (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist am Montag, 18. Oktober, gegen 21.45 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses an der Laniostraße in Rheindahlen eingebrochen.

Die Bewohnerin lag bereits im Bett, als sie die Silhouette einer Person wahrnahm, die in der Tür Schlafzimmertür stand. Die Frau folgte dem Mann, der über die Balkontür in unbekannte Richtung flüchtete. Vermutlich war er zuvor über die auf Kipp stehende Balkontür ins Haus gelangt. Es wurde nichts entwendet.

Die Frau beschreibt den Eindringling wie folgt: Etwa 1,90 Meter groß, schlank, schwarzes, gewelltes Haar.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

