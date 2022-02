Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdiebe bringen Seniorin um wertvollen Schmuck

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Der Valentinstag war in diesem Jahr kein schönes Datum für eine Seniorin aus Hamm, denn sie wurde am Montagabend (24. Februar) Opfer eines Trickdiebstahls in ihren eigenen vier Wänden. Gegen 18 Uhr klingelten zwei bisher unbekannte Männer an der Wohnungstür der 72-Jährigen und spiegelten vor, Schmuck ankaufen zu wollen. Die Seniorin ließ die augenscheinlichen Südländer in ihr Zuhause. In einem unbeobachteten Moment nahmen die beiden eine rote Schmuckcassette mitsamt Inhalt an sich und entfernten sich aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Beide waren etwa 30 Jahre alt und zirka 165 Zentimeter groß. Sie waren dunkel gekleidet und trugen jeweils eine Wollmütze. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor, nimmt die Polizei Hamm aber unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell