POL-UL: (BC)(GP) Bad Schussenried

Donzdorf - Einbrüche am Wochenende

Beute machten Unbekannte die vergangenen Tage in der Region.

(BC) Bad Schussenried - Laut Angaben der Polizei war der Einbrecher am Samstag zwischen 19.15 Uhr und 20.45 Uhr am Werk. Er hebelte ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zu einem Gebäude in der Steinhauser Straße in Reichenbach. Bei der Suche nach Brauchbarem fand er Schmuck. Den machte er zu seiner Beute und flüchtete. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei aus Biberach (Tel. 07351/447-0) und hofft auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bitte melden.

(GP) Donzdorf - Die Täter hebelten von Samstag auf Sonntag an dem Gebäude in der Dresdener Straße eine Terrassentür auf und stiegen ein. Im Inneren suchten sie nach Brauchbarem, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Polizei aus Eislingen hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Täter Beute machten ist noch unklar. Möglicherweise fand die Tat zwischen 18 Uhr und 3.30 Uhr statt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07161/8510 bei der Eislinger Polizei melden.

Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen im Raum Heidenheim ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

