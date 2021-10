Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebe werden renitent

Am Sonntag flüchteten zwei Diebe mit ihrer Beute in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 0.30 Uhr standen die Taschen auf dem Gelände eines Sportheims in der Stadionstraße. Zwei unbekannte Männer suchten darin nach Beute. Zeugen bemerkten dies und sprachen die Unbekannten an. Daraufhin flüchteten die Diebe. Mehrere Zeugen verfolgten die unbekannten Männer und konnten sie einholen. In einem nachfolgenden Gerangel gelang es den Zeugen eine zuvor entwendete Kamera wieder zu erlangen. Danach flüchteten die Unbekannten erneut. Die Polizei fahndete nach den Dieben. Die blieben verschwunden. Die Unbekannten sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und etwa 180cm groß gewesen sein. Beide hatten dunkles kurzes bzw. lockiges Haar und hatten dunkle Augen. Sie waren dunkel gekleidet. Die Polizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern.

+++++++ 2041248

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell