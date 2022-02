Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtasche während der Fahrt aus Fahrradkorb gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, 13. Februar, auf der Ostenallee die Handtasche einer 84-jährigen Radfahrerin gestohlen.

Die Hammerin war um 17.20 Uhr auf ihrem Fahrrad in Richtung Osten unterwegs, als ein Mann ihr plötzlich hinterher rannte. Was sie allerdings nicht wahrnahm: Der Unbekannte griff in ihren Fahrradkorb und nahm ihre Handtasche während der Fahrt heraus.

Ein 65-jähriger Zeuge beobachtete den Vorfall allerdings und brüllte den Unbekannten an, woraufhin dieser die Tasche fallen ließ. Anschließend flüchtete der Dieb auf der Ostenallee weiter in Richtung Osten.

Zuhause angekommen wurde die 84-Jährige dann auf den Diebstahl ihrer Handtasche aufmerksam und kehrte zu der Stelle zurück, an der sie den rennenden Mann bemerkt hatte. Dank des aufmerksamen Zeugen fand sie dort dann auch ihre Handtasche wieder. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand ein Schlüsseletui.

Nach Angaben des Zeugen ist der Dieb geschätzt etwa 20 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß. Er ist schlank und trug zur Tatzeit eine Wollmütze, eine schwarze, kurze Jacke, eine dunkle Jogginghose und weiße Turnschuhe.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter der 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell