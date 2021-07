Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg startet mit Outoor-Aktion an der A1

Sittensen an der A1 (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 07.07.2021, war es endlich wieder soweit. Der Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg startete mit einer Outdoor Aktion auf der Rastanlage Ostetal Süd an der A1. Da der Raststättenbetrieb noch nicht wieder angelaufen ist, traf man sich draußen auf den Parkplatz, wo eigens ein kleiner Aktionsbereich für die Fahrer/Innen eingerichtet war. Damit alle Gäste sicher am Stammtisch teilnehmen konnten, war ein sogenannter "Test-Bus" vor Ort. Alle Gäste, einschließlich der Stammtischmoderatoren, ließen sich vorweg testen, um anschließend mit den Anderen entspannt den Tag zu verbringen. Bei Kaffee und kühlen Getränken hatten dann die Fahrer/Innen die Möglichkeit, ihre Sorgen und Nöte zu äußern, konnten von Ihren Erlebnissen während der Coronakrise auf den Autobahnen berichten. Unterstützt wurde die ganze Aktion von der medizinischen Unterwegsversorgung DocStop. e.V.. Diese Institution setzt sich seit Jahren aktiv für die Gesundheit von LKW-Fahrer/Innen ein. Vor Ort sprachen die Fahrer davon, dass sie ja kaum die Möglichkeit hätten, unter der Woche einen Arzt aufzusuchen. Der "Test-Bus", eine mobile COVID-19 Teststation, soll später als mobile Arztpraxis eingesetzt werden. In Gesprächen mit Fahrern und dem Betreiber dieser Busse kam man auf die Idee, diese Busse dann nicht nur auf den Dörfern, sondern auch auf den Autobahnen einzusetzen. So hätte man auch als Fahrer/In die Möglichkeit, einen Arzt auf zu suchen. Die Idee fand bei allen Beteiligten große Begeisterung und man will zusammen einen Weg finden, diese Idee auch in die Tat umzusetzen. Über den Tag verteilt nutzten um die 30 Fahrer/Innen die Möglichkeit, mit den Kollegen/Innen der Autobahnpolizeien Sittensen und Winsen (Luhe) im Gespräch zu sein. Das Stammtischteam, dass sich auch Kollegen/Innen dieser Dienststellen zusammensetzt, plant auch im August einen Fernfahrerstammtisch an der A1. Dieser würde dann am 04.08.2021 stattfinden

