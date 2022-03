POL-NOM: Geschwindigkeitsüberwachung in Northeim

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Eine Pkw Fahrerin aus Einbeck befuhr am Montag, 21.03.2022, gegen 14.20 Uhr die Straße Neuer Markt. Sie lenkte ihren Pkw dann in eine der dortigen schrägen Parkboxen und hielt an. Auf einmal fuhr der Pkw wieder an über den Gehweg gegen eine Hauswand. Wahrscheinlich wurde durch die 75 jährige Gas- und Bremspedal verwechselt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der ...

