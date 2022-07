Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall verursacht - 29-Jähriger stand unter Alkoholeinfluss - Polizei beschlagnahmt den Führerschein und untersagt die Weiterfahrt

Jever (ots)

Am späten Donnerstagabend, 21.07.2022, befuhr ein 29-Jähriger um 22:50 Uhr in Jever die Rahrdumer Straße stadteinwärts und "überfuhr" eine Verkehrsinsel, die beschädigt wurde. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Die Beamten beschlagnahmten außerdem den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

