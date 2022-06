Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung vom 26.06.2022 des PK Oberharz

Sachbeschädigung durch unsachgemäße Entsorgung von Baumaterialien

Bereits am 16.06.2022 kam es zu einem Wasserschaden in der Wohnung der Anzeigeerstatterin. Die 73-jährige Clausthalerin bewohnt eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in dem wenige Tage zuvor Bauarbeiten stattfanden. Als an dem besagten Tag in ihrem Badezimmer ein Abfluss überlief, informierte sei ein Dienstleitungsunternehmen mit der Bitte um Beseitigung der Verstopfung. Wie sich anschließend herausstellte, waren der Grund für die Verstopfung, in die Abwasserrohre eingeleitete Betonreste, die darin ausgehärtet waren. Die Anzeigeerstatterin nimmt an, dass dies aufgrund länger andauernder Nachbarschaftsstreitigkeiten vorsätzlich geschah und stellte am 25.06.2022 Strafantrag gegen unbekannt wegen Sachbeschädigung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Körperverletzung unter drei jungen Männern aus Clausthal-Zellerfeld

Kurz nach Mitternacht vom 25. auf den 26.06.2022 kommt es im Stadtgebiet Clausthal-Zellerfeld zu einer Körperverletzung und Sachbeschädigung durch zwei 20- und 19-jährige Heranwachsende zum Nachteil eines 18-Jährigen. Die beiden Älteren schlagen dem Jüngeren mit der Faust gegen den Kopf und auch ins Gesicht. Die beiden älteren Heranwachsenden müssen sich nunmehr wegen Körperverletzung verantworten.

Campen und Lagerfeuer - hier nicht!

Vom 25. auf den 26.06.2022 ließen sich insgesamt 6 Heranwachsende und Jugendliche am Ufer des Kiefhölzer Teiches nahe Schulenberg nieder. Dort entzündeten sie ein Lagerfeuer und errichteten Zelte. Beides ist nur auf explizit ausgewiesen Stellen und Plätzen im Bereich des Naturschutzgebietes Harz gestattet. Um 07:30 Uhr wurden die Personen eher unsanft von den eingesetzten Beamten geweckt und nach der Feststellung ihrer Personalien darauf hingewiesen. Es erging zudem die Anweisung, die Örtlichkeit sauber und zeitnah zu verlassen. Eine Ordnungwidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

