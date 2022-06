Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag, den 26.06.2022

Goslar (ots)

Diebstahl

Goslar.

Am Samstagmittag, zwischen 12:00 Uhr und 14:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter von einem Grundstück in der Bahnhofstraße in Oker einen schwarzen Roller ( Kleinkraftrad ).

Ladendiebstahl

Goslar.

Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, betrat eine 19jährige Goslarerin, trotz bestehenden Hausverbotes, einen Einkaufsmarkt in der Wolfenbütteler Straße in Oker. In der Folge steckte sie diverse Artikel in eine mitgeführte Tasche und passierte den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell