POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 25.06.2022

Diebstahl von Fallrohren an einer Kirche

Zu einem weiteren Diebstahl kam es an der St. Marien-Kirche im Bad Harzburger Ortsteil Harlingerode. In dem Tatzeitraum vom Mittwoch, den 22.06. - 13.00 Uhr bis Donnerstag, den 23.06.- 10.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein 6 Meter langes Fallrohr aus Kupfer von dem Kirchengebäude. Bereits in den Tagen zuvor kam es dort zu einem Diebstahl von Fallrohren. Der Schaden zu dem erneuten Diebstahl wurde auf 250 EUR geschätzt. Zeugen, die sich an Auffälligkeiten an der St. Marien-Kirche erinnern, melden sich bitte telefonisch beim PK Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911 110.

Diebstahl von Brennholz

Unbekannte Täter entwendeten einen Raummeter Brennholz von einem Grundstück in der Kantstraße in Bad Harzburg. Von Montag, den 20.06. - 18,00 Uhr bis Freitag, den 24.06. - 19.30 Uhr betraten der/die Täter das nicht eingefriedete Grundstück und entwendeten das Brennholz von einem insgesamt 3 Raummeter großen Holzstapel. Der Schaden wurde auf ca. 90 EUR geschätzt. Zeugenhinweise bitte hier an das PK Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911 110.

Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Donnerstag, den 23.06. - 19.00 Uhr bis Freitag, den 24.06. - 20.00 Uhr wurde in der "Goslarsche Straße" in Bad Harzburg ein PKW beschädigt. Tatbetroffen war ein schwarzer BMW. An diesem wurde die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden wurde auf 200 EUR geschätzt. Zeugenhinweise bitte an das PK Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911 110.

