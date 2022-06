POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.06.2022

Goslar (ots) - Bad Harzburg - Waldrestholz gerät in Brand Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet am 22.06.2022, gegen 17:40 Uhr eine Fläche Waldrestholz in einem Waldgebiet oberhalb der Bad Harzburger Galopprennbahn in Brand. Der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehr gelang es, die ca. 40 m² große Fläche zeitnah abzulöschen, sodass sich das Feuer nicht ...

