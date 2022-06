Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.06.2022

Goslar (ots)

Bad Harzburg

- Waldrestholz gerät in Brand

Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet am 22.06.2022, gegen 17:40 Uhr eine Fläche Waldrestholz in einem Waldgebiet oberhalb der Bad Harzburger Galopprennbahn in Brand.

Der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehr gelang es, die ca. 40 m² große Fläche zeitnah abzulöschen, sodass sich das Feuer nicht ausbreiten konnte. Ein Sachschaden entstand dabei nicht.

Das 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer hierzu nähere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell