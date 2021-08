Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand eines Einfamilienhauses; Verdacht auf Brandstiftung; Festnahme eines Tatverdächtigen

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mann-heim Mannheim:

Am frühen Mittwochnachmittag, gegen 12.45 Uhr, entstand in einem Ein-familienhaus in der Edenkobener Straße im Stadtteil Käfertal ein Brand, den die Berufsfeuerwehr Mannheim schnell löschte.

Ersten Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim zufolge wurde das Feuer vorsätzlich gelegt. Ein Tatverdächtiger war zunächst vom Brandort geflüchtet, wurde aber im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung rund dreißig Minuten nach der Tat in der Mannheimer Innen-stadt vorläufig festgenommen. Er soll im Laufe des Donnerstages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Brandort ist beschlagnahmt; die Spurensicherung erfolgt durch die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Das haus ist derzeit unbewohnbar. Ein Polizeibeamter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, die ärztlich behandelt wurde.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminal-kommissariats Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell