Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ruhestörung, Sachbeschädigungen und Brandstiftung: Jugendliche treiben ihr Unwesen

Hüllhorst (ots)

In der Spitze bis zu rund 30 Jugendliche beschäftigten in den späten Abendstunden des Freitags die Polizei. Was mit einer Ruhestörung begann, steigerte sich zu Sachbeschädigungen sowie einer Brandstiftung. Aufgrund mehrerer Zeugenhinweise sowie eigener Ermittlungen gibt es erste Hinweise zu mutmaßlichen Tatverdächtigen.

Erstmalig wandten sich Anwohner der Gesamtschule gegen 21.40 Uhr über Notruf an die Leitstelle der Polizei. So liefen Halbwüchsige durch Gärten und grölten lauthals. Als eine Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, flüchteten rund 30 Jugendliche und konnten in die Dunkelheit entkommen. Rund eine Stunde später meldeten Anlieger laute Musik und Gegröle aus dem Bereich der Schule. Diesmal entsandte die Leitstelle zwei Streifenwagen. Wieder trafen die Einsatzkräfte auf eine große Gruppe von Jugendlichen, die abermals flüchteten. Trotzdem konnten hier erste Personalien ermittelt werden. Darüber hinaus ermahnten die Beamten die Teilnehmer einer Party im angrenzenden Sportlerheim.

Gegen 23.40 Uhr meldeten Zeugen eine Sachbeschädigung an einem öffentlichen Bücherschrank in der Osterstraße. Dort hatten zwei Jugendliche einen Abfallbehälter aus Metall entleert und damit die Scheibe des Schranks beschädigt. Zwar gelang den beiden die Flucht, aber es gibt erste Hinweise auf deren Identität.

Noch während der Sachverhaltsaufklärung zerstörten Unbekannte die Glasscheiben von zwei Wartehäuschen der Bushaltestellen im Drosselweg. Im Nahbereich konnte eine Streifenwagenbesatzung fünf Personen im Alter von 15 bis 22 Jahren antreffen. Inwieweit eine Tatbeteiligung besteht, wird Gegenstand weiterer Ermittlungen sein.

Der nächste Einsatz folgte um 23.55 Uhr. Diesmal meldeten Zeugen, dass der bereits zuvor beschädigte Bücherschrank in Brand gesetzt wurde. Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, löschte ein Beamter mittels Feuerlöscher die Flammen, während die anderen die Tatverdächtigen verfolgten. Zwei 15-jährige Schüler aus Lübbecke konnten im Bereich des Kindergartens gestellt werden. Sie wurden später ihren Erziehungsberichtigen übergeben. Die zwischenzeitlich alarmierte Löschgruppe Hüllhorst führte am Bücherschrank Nachlöscharbeiten durch.

Neben den eigenen Feststellungen bittet die Polizei mögliche Zeugen unter der Rufnummer (0571) 8866-0 um weitere Hinweise.

