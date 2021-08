Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Schlierbach: Rücksichtsloser Mercedes-Fahrer zwingt andere Autofahrer zur Vollbremsung - Geschädigte und Zeugen gesucht

Heidelberg-Schlierbach (ots)

Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer hat mit seinem Fahrverhalten am Dienstagmorgen mindestens zwei andere Verkehrsteilnehmer zu einer Vollbremsung gezwungen. Der Vorfall ereignete sich gegen 7.53 Uhr auf der Schlierbacher Landstraße in Fahrtrichtung Heidelberg in Höhe des Bahnhofs Altstadt. Eine 50-jährige Frau scherte mit ihrem Ford gerade auf die linke Fahrspur aus, um einen Mazda zu überholen. In diesem Moment näherte sich der Beschuldigte mit seinem Mercedes von hinten und fuhr der Ford-Fahrerin unter Betätigung von Hupe und Lichthupe dicht auf. Auf Höhe des Neckarmünzplatzes überholte der Mercedes-Fahrer schließlich den Ford der Geschädigten, scherte unmittelbar vor ihr wieder ein und bremste seinen PKW bis zum Stillstand ab. Die Fahrerin des Fords konnte einen Auffahrunfall nur durch eine Vollbremsung verhindern. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Mazdas, welcher hinter dem Ford fuhr, könnte durch das Fahrmanöver des Beschuldigten ebenfalls gefährdet worden sein und wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte (Tel.: 0621/174-1700) in Verbindung zu setzen. Weitere Geschädigte oder Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden ebenfalls dazu aufgerufen die Polizei zu kontaktieren.

