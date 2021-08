Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Eberbach: Zusammenstoß mit Autotür - zwei Radfahrerinnen verletzt

Heidelberg / Eberbach (ots)

Am Dienstagnachmittag gingen bei der Polizei gleich zwei voneinander unabhängige Notrufe ein, wonach eine unachtsam geöffnete Autotür Radfahrerinnen zu Fall brachte. In beiden Fällen zogen sich die Frauen Verletzungen zu, die medizinisch versorgt werden mussten.

Gegen 14:55 Uhr bekamen zunächst die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord den Anruf, dass in der Ladenburger Straße eine 78-jährige Radfahrerin gestürzt sei und sich bei dem Zusammenstoß verletzt habe. Eine 47-Jährige hatte ihren VW zuvor auf Höhe der Hausnummer 20 am rechten Fahrbahnrand geparkt und die Radfahrerin beim Öffnen der Autotür übersehen. Die leicht verletzte Frau wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine naheliegende Klinik gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Kurz darauf erhielten dann die Kollegen vom Polizeirevier Eberbach einen ähnlichen Anruf. Gegen 15:15 Uhr hatte ein 63-Jähriger in der Friedrich-Ebert-Straße, Höhe Hausnummer 6, beim Aussteigen eine 80-Jährige übersehen, die mit ihrem Rad in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die Frau stürzte zu Boden und zog sich eine Kopfverletzung zu. Auch sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Zweirad der Frau entstand zudem geringfügig Sachschaden.

Gegen beide Autofahrer wird nun wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell