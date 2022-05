Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Dachstuhlbrand ++ Neu Wulmstorf - Kleintransporter aufgebrochen

Seevetal/Glüsingen (ots)

Dachstuhlbrand

Ein unbewohntes Fachwerkhaus an der Straße Wennern ist am Dienstag, 3.5.2022 in Brand geraten. Gegen 18:20 Uhr meldeten Zeugen Feuer im Dachbereich des Hauses. Personen befanden sich nicht im Objekt. In der Spitze waren rund 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Diese mussten unter besonderer Vorsicht geschehen, da das Dach mit Faserzementplatten eingedeckt war, bei denen eine Freisetzung von Asbestfasern durch das hitzebedingte Platzen der Platten nicht ausgeschlossen werden konnte.

Die Fleetedter Straße musste für die Löscharbeiten mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Nacht hin. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Bislang ist noch unklar, wie es zu dem Feuer in dem unbewohnten Haus kommen konnte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 300.000 EUR.

Neu Wulmstorf - Kleintransporter aufgebrochen

Am Gerhart-Hauptmann-Ring haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, 3.5.2022 einen Kleintransporter aufgebrochen, indem sie die Hecktür gewaltsam öffneten. Anschließend entwendeten die Täter von der Ladefläche mehrere Werkzeuge wie Akkuschrauber, Bohrmaschinen, eine Stichsäge und Messinstrumente. Der Schaden wird auf rund 2500 EUR geschätzt.

