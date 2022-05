Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Starkstromkabel von Baustelle entwendet ++ Seevetal/A1 - Auffahrunfall

Marschacht (ots)

Starkstromkabel von Baustelle entwendet

Auf der Brückenbaustelle an der B404 haben Unbekannte am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen dem 29. April und dem 2. Mai, diverse Starkstromkabel entwendet. Dabei zerschnitten sie auch bereits verlegte Kabel, die eine Containeranlage mit Strom versorgen sollten. Der Sachschaden wird auf mindestens 5000 EUR geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Marschacht, Tel. 04176 948930.

Seevetal/A1 - Auffahrunfall

Auf der A1, Richtungsfahrbahn Hamburg, kam es am Montag, 2. Mai, gegen 8:45 Uhr zu einem Auffahrunfall. Nachdem der Verkehr in Höhe Meckelfeld ins Stocken geraten war, musste die 35-jährige Fahrerin eines Renault ihren Pkw stark abbremsen. Die Fahrerinnen und Fahrer von vier nachfolgenden PKW konnten ihre Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Sie alle fuhren aufeinander auf. Eine 38-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt. An den fünf beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 24.000 EUR.

