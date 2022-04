Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geldautomat gesprengt ++ Seevetal/Horst - Tageswohnungseinbruch ++ Winsen - Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen ++ Buchholz - Volltrunken gefahren

Seevetal/Fleestedt (ots)

Geldautomat gesprengt

Heute, 29.4.2022, gegen 2:30 Uhr, meldeten mehrere Anwohner aus Fleestedt ein explosionsartiges Geräusch aus der Winsener Landstraße. Wenig später beobachteten Zeugen einen dunklen Kleinwagen, der, besetzt mit zwei Personen, mit hoher Geschwindigkeit über die L 213 in Richtung Autobahn flüchtete.

In der Filiale der Sparkasse Harburg - Buxtehude war es zu einer Geldautomatensprengung gekommen. Durch die Wucht der Detonation wurden der Innenraum zerstört und die Fenster aus den Rahmen gesprengt. Einrichtungsteile und auch Geldscheine schleuderten bis auf den Vorplatz.

Die Polizei sicherte den Tatort bis die Delaborierer des LKA den Bereich überprüft hatten und weitere Gefahren von etwaigem Sprengstoff ausschließen konnten. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, um den Brandschutz sicherzustellen und um festzustellen, ob möglicherweise noch explosionsfähiges Gas im Automatenraum vorhanden ist.

Trotz einer umfangreichen Fahndung konnte der flüchtige PKW nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei ist heute damit befasst, Spuren am Tatort zu sichern. Wie hoch der entstandene Gebäude Schaden ist und ob die Täter auch Beute machten, ist noch unklar.

Zeugen, die möglicherweise im Vorfeld der Explosion schon verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Seevetal/Horst - Tageswohnungseinbruch

In einem Einfamilienhaus am Ohlendorfer Weg kam es am Donnerstag, 28.4.2022, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr brachen die Täter ein rückwärtiges Fenster auf und betraten die Wohnräume. Diese wurden anschließend durchsucht. Die Diebe rissen einen Tresor aus der Verankerung und entwendet in ihn in Gänze. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Winsen - Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz an der Wallstraße ist am Donnerstag, 28.4.2022, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr, ein Pkw Ford Ranger beschädigt wurden. Die Täter schlugen die Heckscheibe des Pick-ups ein und rissen die Scheibenhalterung aus der Verankerung. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug jedoch nichts entwendet. Möglicherweise wurden die Täter bei ihrem Vorhaben gestört. Die Polizei in Winsen sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04171 7960.

Buchholz - Volltrunken gefahren

Auf der Lüneburger Straße kontrollierten Beamte am Donnerstag, 28.4.2022 einen 50-jährigen Mann, der gegen 13:15 Uhr mit seinem Renault unterwegs war. Bei dem Mann machten die Polizisten einen Atemalkoholtest. Dieser zeigte einen Wert von 3,34 Promille an. Gegen den 50-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell